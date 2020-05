Xerox-Werbeetat an Lobster vergeben

at, chXerox Österreich und Schweiz übergab Kommunikationsaufgaben an die Agentur Lobster. Das Unternehmen setzte sich im Rahmen eines Bieter-Wettbewerbes gegen sechs Mitbewerber durch. Xerox wird anläßlich des 50. Betriebsjahres in den beiden Märkten Veranstaltungen durchführen sowie eine Kommunikations- und Vertriebsoffensive umsetzen.