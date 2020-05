WSJ überholt USA Today

USA Today verliert 17 Prozent

Das sollen die am 26. Oktober veröffentlichten Auflagenzahlen für das Ende September zu Ende gegangenen Beobachtungshalbjahr des Audit Bureau of Circulation zeigen. USA Today verliert 17 Prozent seiner Auflage und verbreitet an Wochentagen im Durchschnitt 1,88 Millionen Stück. Das Wall Street Journal hält sein Niveau bei durchschnittlich zwei Millionen Stück Auflage.