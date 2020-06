Wrabetz verzichtet vorerst auf Neubauantrag

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz schlägt dem ORF-Stiftungsrat weitere Diskussionen in Sachen ORF-Standort vor. Mangels breiter Mehrheit im ORF-Stiftungsrat sieht der ORF-Chef offenbar vorerst von einem Antrag auf Neubau des ORF in St. Marx ab. Wrabetz informierte die ORF-Stiftungsräte Montagnacht im Vorfeld der Gremiensitzungen in der nächsten Woche darüber, dass eine Übersiedelung des ORF an einen neuen Standort aus strategischen Gründen sinnvoll und vorteilhaft sei, der ORF-Chef möchte die Thematik vor einer endgültigen Entscheidung aber nochmals mit dem obersten ORF-Gremium diskutieren.



"Auf Basis der Diskussion im Finanzausschuss bzw. Stiftungsrat werde ich einen endgültigen Standortvorschlag vorlegen", schreibt Wrabetz in der APA vorliegenden Unterlagen an die Mitglieder des ORF-Stiftungsrats.