WPP fusioniert OgilvyAction und G2

OgilvyActionG2 - hypothetischer Name, der wahrscheinlich vor einem Rebranding stehenden WPP-Tochter - erbringt Beratungs- und Service-Leistungen in der Konsumenten-Aktivierung, im Trade Marketing, Shopper Marketing, One-to-One-Marketing und der digitalen Aktivierung.



Die Integration ineinander soll im Mai 2013 abgeschlossen sein. Der strategische Fokus des neuen WPP-Unternehmens gilt Emerging Markets. Und es wird eng mit The Store, einem globalen Einzelhandelsexperten des Konzerns, eng zusammen arbeiten.