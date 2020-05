Wondra wird AboutMedia-Vertriebsleiter

Wondra ist seit Jänner 2010 in dem Unternehmen tätig und hatte seither die Leitung Agenturvertrieb inne. Er avisiert, das bestehende Sales-Team um weitere Key Account Manager und Agentur-Betreuerinnen auszubauen. Mit dieser personellen Offensive will AboutMedia Potenziale, die in Westösterreich und in Deutschland registriert wurden, erschließen.



Schmidt arbeitet mit Wondra seit acht Jahren zusammen. Ihre gemeinsamen beruflichen Wurzeln liegen bei Herold Business Data. Wondras neuer Verantwortungsbereich bringt es mit sich, mich, erklärt Schmidt, in "wesentlichen Führungsbelangen zu unterstützen".



