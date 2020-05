Womango.at ist Start-up-Pionier

Lanz Gründungsidee fusst auf dem Au-pair-Prinzip. Jedoch vermittelt Womango.at keine Studentinnen und Schülerinnen sondern "AuPairs 50+" also Grannies an Familien, als Teilnehmerinnen an sozialen Projekten oder als Gesellschafterinnen an alleinstehende Menschen.



Womango.at dreht sich um ein weltweites Netzwerk an Gastfamilien und sozialen Organisationen, die wiederum mit Frauen ab 50 Jahren gematcht werden wollen, um temporär bestehende "soziale Lücken" in Familien und Verbänden zu füllen.



Die Jury zeigt sich skeptisch angesichts der Originalität, der Finanzierbarkeit sowie der strukturellen Einrichtbarkeit von Womango.at. Wovon sie überzeugt waren, ist der Markt und das Vorhandensein einer Nachfrage und Potenzials sowie die Machbarkeit des "Granny"-Dienstes.



atmedia.at