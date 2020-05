Die Reisschüssel wird wieder zum Rennschlitten

In einer Pfanne eine Bobbahn runterrasen – so eine Idee muss man einmal haben. Irgendwie klar, dass es Stefan Raab war, der die Wok-WM erfand. Heute überträgt ProSieben die „Krone des Reisschüsselrennsports“ bereits zum elften Mal (20.15 Uhr). Elf Nationen kämpfen um den Sieg – darunter die Türkei, die DDR und Italien. Gefahren wird in den Kategorien 1er-Wok und 4er-Wok. Die wagemutigen Gladiatoren, die sich allein die Eisbahn hinunter wagen, sind u. a. Stefan Raab und Georg Hackl für Deutschland, Christian Clerici für Österreich und Joey Kelly für die Niederlande. Im 4er-Wok für Österreich am Start: Nadine Beiler, Markus Prock, Marc Pircher und Franz Wohlfahrt. Sänger Martin Kesici wokt für die Türkei, TV-Koch Steffen Henssler und Model Alena Gerber für Deutschland. Austragungsort der Veranstaltung ist die Bobbahn in Oberhof/ Thüringen.