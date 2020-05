Wir sind Matt!

atEine Woche Cannes durchzustehen, auch nur beobachtend, mitfiebernd, versuchend die Logik hinter den Entscheidungen zu verstehen, die im Grund nichts mit Logik zu tun haben und genauso kreativ sind, wie es alle eingereichten Kreationen sind, macht matt. Ebenso wie die fiebrige Hektik, die die Branche und ihre E-Mail-Server befallen hat. Mails kommen doppelt und dreifach. Dieser Vor-Urlaubsterror macht auch matt! Richtig dagegen macht es Matt Harding. "Who the hell ist Matt?" Falsche Frage! "Where the hell is Matt?" Matt tanzt wieder um die Welt und wiederholte seine viralen Vorgänger-Hits! Matt hat auch in Wien getanzt! Schau selbst: