Winters Zeit im Red Bull Media House beginnt

"Mit Wolfgang Winter haben wir die beste Wahl getroffen, um das Verlagsgeschäft, das in den vergangenen drei Jahren an Intensität gewann, operativ zu stärken", kommentiert Koppel die bekannte aber bislang unbestätigte Personalie.



Winter kommt der deutschen Condé Nast-Gruppe und managte in den vergangenen zwölf Jahren die Lifestyle-Magazine Vogue, GQ, Glamour und myself. Seine Magazin-Expertise wird sich aller Voraussicht nach auf die Weiterentwicklung von Titel wie das Red Bulletin, das Seitenblicke Magazin und Terra Mater, die Adaptionspotenzial aufweisen, auswirken und zum Launch weiterer Magazine führen.



