Windhager-Auftrag für ikp Salzburg

Mit den an ikp Salzburg ausgelagerten Kommunikationsaufgaben will Windhager die öffentliche Wahrnehmung für die Marke selbst, für die Marktpositionierung und die Produkte intensivieren und damit die Gesamtbekanntheit in Österreich steigern.



"Windhager ist in Österreich die Nummer eins bei Pellets- und Biomasse-Heizungen. Diese Botschaft sowie jene, die Produktqualität verankert, gilt es in Wort und Bild umzusetzen sowie verständlich und nachhaltig zu vermitteln", skizziert Rainer Tschopp, Senior Consultant der Agentur, das Umsetzungsziel des erteilten Auftrags.



atmedia.at