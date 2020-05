Wikifolio.com generiert Investments

at, deDie Social Trading-Plattform wikifolio.com hat sechs Monate nach seiner Gründung ein tragfähiges Etablierungsniveau erreicht. Darauf weisen die Zahlen hin, die dazu veröffentlicht werden. Wichtigste Messgrösse für diese Entwicklung sind die "in wikifolios investierten zehn Millionen Euro". Andreas Kern, Geschäftsführer und Gründer des Start-ups, spricht davon, dass das Volumen dieser "Assets under Management unsere Erwartungen übertreffen".