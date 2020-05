Wieso blüht The Gentleman Creatives im Herbst?

Quasi als Beweis dieser "Nachfrage-Euphorie" nach Gentleman-like Kreativität nennen Hinckley und Ördög Nikon und Dyson als neue Auftraggeber. Wobei hier selbstredend die Österreich-Betriebe der beiden Brands gemeint sind.



Und da Aufträge Ressourcen verschlingen, baut The Gentleman Creatives das Team um drei Mitarbeiter aus, mit denen das Wachstum bewirtschaftet wird. Die Neuzgänge heißen Caroline Plank-Bachselten, Michaela Fenzel und Sebastian Köck. Plank-Bachselten wirkt als Konzeptionisten und Grafikerin, Fenzel ebenfalls als Grafikerin und Artwork-Experten und Köck gehört ebenso dem Grafik-Department an und ist im Illustrationsbereich tätig. Damit ist das Agentur-Team auf neun Personen gereift.



The Gentleman Creatives wollen Gutes tun und legen gute Manieren an den Tag. Als Indiz hierfür kann folgende Bekenntnis von Hinckley und Ördög gelten: "Wir sind hilfsbereit und aufmerksam. Wir hören zu und schwenken stets die Fahne für höchste Service-Qualität und das zielsichere Kommunizieren der Botschaften unserer Kunden. Uns geht es dabei aber nicht nur darum, die jeweilige Zielgruppe zu erreichen. Wir wollen sie begeistern." Chapeau! Was für eine Ritterlichkeit!



atmedia.at