Wiener Zeitung spielt Schach-App aus

Mittelpunkt der App bilden Fakten zum Spiel selbst sowie zu der recht lebendingen Wettbewerbs- und Turnierszene in Österreich sowie der Welt. Dessen Herz ist auch die Turnier-Datenbank, deren Inhalt nach Kriterien wie Wettbewerb, Spieler oder Partie durchsucht und aufgefunden werden kann.



WZ Schach-News ist in deutscher und englischer Sprache zu nutzen. In drei Schwierigkeitsstufen kann auch unmittelbar gespielt werden. In einer Kolumne werden wöchentlich Schach-Partien analysiert, die auf ihre Weise aus dem gesamten Spielgeschehen hervorstechen.



Die Wiener Zeitung zog zur Umsetzung dieser App Russmedia Digital und das Know-how von Heinz Herzog, der den internationalen Schachturnier-Server Chess-Results.com betreibt, heran.