Wiener Rathaus wird Werbeträger

Die Marke wirbt auf den Rathaus-Flächen die zu zwei Drittel auf der West- und einem Drittel auf der Südfassade sind, für die Kaffemaschine U sowie dem Sujet "The U lives like you". Außerdem ist das Sujet auf der Front des Künstlerhauses zu sehen.



Megaboard-Geschäftsführerin Gabriele Zelloth beziffert die über die Rathaus-Flächen generierbare Reichweite mit "zwei Millionen Kontakt-Chancen pro Monat".



Besser sind die Kontakt-Chancen auf der Ost-Fassade, der Front, die dem Rathausplatz und dem Burgtheater zugewandt ist und die den architektonischen Hintergrund des Christkindlmarktes, des Sommerkinos, des Life Balls, etc. bilden.



Mit dieser Fläche will sich Megaboard als Vermarkter von Außenwerbefläche an "exklusiven Standorten, die Landmark-Charakter" haben, positionieren.



atmedia.at