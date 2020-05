Wiener Bezirkszeitung lauscht schon wieder in Lugners Loge

Nach Mia Kurtz im Vorjahr begleitet Ina Schedlberger, die kürzlich in der Lugner City zur "Opernball-Prinzessin 2013" gekürt wurde, Richard Lugner zum Opernball. Sie ist neben Mira Sorvino und Gina Lollobrigida an diesem Abend zumindest die dritte Frau an der Seite des Baumeisters. Schedlberger hat auch eine offizielle Mission.