Wien Tourismus erhöht Marketing-Budget

atNach 13 Millionen investiert Wien Tourismus 2012 14 Millionen Euro in die Bewerbung der Stadt. Dieses Budget fließt in klassische Werbung, Online- und Social-Media-Kampagnen, Medienarbeit und Out-of-Home-Aktivitäten, die in 23 Märkten - 15 in Europa, 8 in Übersee - platziert werden.