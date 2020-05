Wien durch-twispern

Hinter Twisper, also der App, steckt folgende Überlegung von deren Macher: "Wir wollten eine App entwickeln, die mitdenkt, mitlernt und basierend auf persönlichen Präferenzen neue Vorschläge macht", erklärt Darius Moeini, Chief Operating Officer des Startups.



Die zuvor angesprochene Social Graph Search, also das zur Verfügung stehende Empfehlungsvolumen aus verschiedenen Networks, ist nicht ausschließlich die Basis dieser mobilen Dienstleistung. Die Vor-Ort-Empfehlungen basieren wiederum auf der technischen Lokalisierung der iPhone-Nutzer.



Neben Wien kann in Berlin, Zürich und Zermatt getwispert werden.



Twisper, das Unternehmen, ist eine Gründung von Thomas Sterchi, David de Brito und Darius Moeini. Sterchi ist Gründer von Jobs.ch und der Tom Talent AG. Letztere finanziert Twisper mit einem sechsstelligen Wagniskapital-Investment.