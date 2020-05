Lauda vs. Hunt: Wie sie wirklich waren

Der Rausch der Geschwindigkeit, der Kitzel der Todesnähe, die Bewunderung der Fans – kaum eine Sportart ist so von Adrenalin durchsetzt wie der Motorsport. Und kaum ein Rennfahrer gab auch abseits der Rennbahn so kompromisslos Gas wie James Hunt. Mit "Rush" wurde der erbitterte Konkurrenzkampf des exaltierten Briten mit seinem großen Rivalen Niki Lauda verfilmt – und lässt die glamourösen, gefährlichen Zeiten der Formel 1 in den Siebzigern neu aufleben.