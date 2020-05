Rad an Rad nach Hollywood

Der Ferrari ging nach dem Anprall auf die Böschung in Flammen auf. Der Helm wurde Niki vom Kopf gerissen. Mit dem Ferrari segelte der dicht aufgefahrene Guy Edwards im Hesketh von der Bahn. Der nachkommende Brett Lunger knallte in den Ferrari, und auch Harald Ertl konnte der Straßensperre nicht ausweichen. Lauda saß ohne Sturzhelm, nur noch von der Asbestkapuze geschützt, für 50 Sekunden in den Flammen. Der herbeigeeilte Merzario sagte später: „ Laudas Schreie waren furchtbar.“

Was sich zwischen dem 1. und 6. August 1976 abspielte, war schwer zu fassen. Niki rang in Mannheim mit dem Tod. Die BBC brachte Sondermeldungen, die österreichischen Zeitungen hatten nur zwei Themen: Laudas „Buserer mit dem Jenseits“, wie Profil ätzend schrieb, und den Einsturz der Reichsbrücke. Ferrari verkündete den Rückzug vom Rennsport. Die britischen Rennställe jubelten. James Hunt: „Der alte Enzo Ferrari muss schon sehr senil sein, wenn er so einen Entschluss trifft und auch noch sagt, das wäre im Geiste von Niki.“

Am 7. September, fünf Wochen, nachdem er die Intensivstation verlassen hatte, stieg Niki auf der Ferrari-Teststrecke in Fiorano ins Auto. KURIER-Fotograf Kristian Bissuti und ich durften im Privatflugzeug mit nach Bologna fliegen. Der Tag in Fiorano wird mir unvergesslich bleiben. Die Polizei hatte alles abgeriegelt, auf den Mauern hingen dennoch die Tifosi.