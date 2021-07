"Rush": Wien-Premiere ohne Hollywood-Stars

Müde ist das „Rush“-Team von der langen Promotion-Tour geworden: Seit Anfang des Monats reisen Regisseur Ron Howard, die Darsteller Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara und Niki Lauda um die halbe Welt, um den 38 Millionen Dollar teuren Hollywoodstreifen zu bewerben. Nach London, Rom, Zürich, Toronto, New York und Köln landete am Montag ein „minimiertes“ Team in Wien. „Marlene“-Darstellerin Alexandra Maria Lara ließ sich entschuldigen: Die 34-jährige Deutsche ist im 8. Monat schwanger.

Die anderen Hollywood-Stars hatten keine Zeit und Lust auf das „kleine“ Österreich. Oder war es doch der Marketing-Plan des Verleihers Universal, der sie davon abhielt? Könnte sein.