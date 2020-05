Widespace expandiert in den deutschsprachigen Markt

Das Widespace-DACH-Team wird von Matthias Schenk von Hamburg aus geführt. Er wechselte von apprupt, dessen Chief Sales Officer er von September 2011 an war, zu Widespace. Davor war er ein Jahr Country Manager der DACH-Märkte und der Region Osteuropa von Audience Science.



Widespace bringt aus den Märkten Schweden und Finnland eine starke Marktposition in die deutschsprachige Marktregion mit und peilt eine "führende Rolle im Segment Mobile Advertising an.



Das Unternehmen realisiert für Auftraggeber wie Volkswagen, Ikea, American Express oder McDonald's Kommunikationskampagnen auf mobilen Websites und in Apps. Dazu setzt Widespace auf impact-starke Formate, wie jene die Smartphone- oder Tablet-Monitore zur Gänze nutzen, um Branding-Wirkung zu erzeugen, sowie Video-Ads.



In welcher Grösse sich Widespace bewegt, skizziert Henric Ehrenblad, der Gründer und CEO des Unternehmens:" Wir liefern derzeit monatlich eine Milliarde AdImpressions in ausschließlich hochwertigen Umfeldern aus."



Für ihn ist Deutschland klarerweise ein Schlüsselmarkt in der Expansionsstrategie des Unternehmens sowie hinsichtlich der Mobile-Durchdringung und des Mobile Advertising-Potenzials. "Wir sehen im deutschsprachigen Markt riesiges Wachtumspotenzial, das wir mit unserem Geschäftsmodell hervorragend bedienen können."



atmedia.at