Wetter.at optimiert Prognosen

"Wir revolutionieren die Wettervorhersage in Österreich", bringt Edgar Treml die Optimierungsfortschritte der letzten Monate von Mowis auf den Punkt.



In den kommenden Wochen, kündigt Mowis-Geschäftsführer Roland Steps an, "wird wetter.at um weitere Feature und Themenbereiche ausgebaut".