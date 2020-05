Wertwandel von Zeitungen

usUm 1,1 Milliarden erwarb und um 70 Millionen US-Dollar verkaufte die New York Times Company den Boston Globe. Und die Washington Post wechselte um 250 Millionen Dollar in das Eigentum von Amazon.com-Gründer Jeff Bezos. Beide Verkäufe spiegeln den Wertwandel und Wertverlust von Zeitungen in den USA wider, die im Schnitt bei etwa 90 Prozent liegen. Dem stehen wiederum unzählige Digital-Unternehmen gegenüber, deren bloße Geschäftsidee mitunter mit einem weitaus höheren Wert beziffert wird als die aktuellen Handelspreise von Zeitungen.