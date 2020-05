Werbedruck elektronischer Medien legt weiter zu

Den höchsten Spending-Zuwachs verzeichnete zum Jahresende die Werbegattung Gelbe Seiten. Dorthin flossen so viele Brutto-Werbegelder, dass dieses Volumen in acht Punkte umgemünzt werden konnte und 269 Punkte zu Buche stehen.



Die Außenwerbung profitiert ebenso im Weihnachtsgeschäft und holt drei Punkte, um den Dezember mit 238 Punkten abzuschließen.



Für die Printmedien war im vierten Quartal, so scheint es in der Betrachtung des vorliegenden Mediadruck-Barometers, wenig zu holen. Für Oktober, November und Dezember 2012 ist ein konstanter Wert von 246 Punkten ausgewiesen. Somit stieg der Werbedruck nicht proportional zu den Konsumenten-Ausgaben in dem Quartal.