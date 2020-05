Werbeblock-Glück

at // "Heute ist wohl Ihr Glückstag!". Die Österreichischen Lotterien wollen im neuen Kampagnen-Flight für das Glückspiel-Produkt ToiToiToi die grundskeptischen Österreicher davon überzeugen, dass das Glück ab und zu unverhofft und überraschend zuschlägt. Und weil es nicht reicht nur an die gute Fee zu glauben, sollen die Glücksgläubigen auch ToiToiToi-Wettscheine kaufen, damit der Glücksbringer an der richtigen Stelle zuschlagen kann. atmedia.at - zum neuen Spot