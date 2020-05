Wer erinnert sich noch an die VZ-Netzwerke?

deSocial Networks, die, abgesehen vom verbalen Kuscheln, keinen USP anbieten, werden in der Bedeutungslosigkeit verschwinden und trefflichen Stoff für Social Media-Historiker abgeben. Die Network-Landschaft in unseren Breiten wird künftig nur aus Facebook, Google+ sowie aus Xing und LinkedIn bestehen. In Deutschland verloren, außer Xing von November 2011 auf November 2012 alle noch tätigen Networks deutlich. Wobei hier zweistellige, prozentuelle Visit-Verlust im Vergleich der Betrachtungszeiträume in der Bandbreite von 32,5 bis 70,6 Prozent zu verstehen sind.