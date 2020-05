de, at, chDer internationale Supply Chain Management-Dienstleister E2open will in der Marktregion Deutschland, Österreich und Schweiz eine offensivere Kommunikation realisieren, sein Wahrnehmbarkeitsniveau erhöhen und auf diese Weise seine Bekanntheit ausbauen. Diese Kommunikationswirkung soll mittels Öffentlichkeitsarbeit, die von der in München ansässigen Agentur Weissenbach PR kommt, hergestellt werden. atmedia.at