WAZ: Eigentümer wollen "Krone" behalten

Mit einem spektakulären Millionen-Geschäft hat die WAZ-Mediengruppe ihre Eigentümerverhältnisse neu geordnet: Die drei Erben des Mitbegründers Erich Brost haben ihren 50-Prozent-Anteil an Petra Grotkamp verkauft. Die Tochter des zweiten Firmengründers Jakob Funke hält damit durchgerechnet 66,6 Prozent. Die WAZ Mediengruppe soll nach dem Willen von Petra Grotkamp langfristig ein Familienunternehmen bleiben. Weder sei die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft geplant noch werde es weiteren Personalabbau in der Redaktion wie in der Vergangenheit geben.



Für die Beteiligungen in Österreich, wo die WAZ 50 Prozent an der Kronen Zeitung und 49,4 Prozent am KURIER hält, dürfte die neue Eigentümerstruktur vorerst keine Auswirkungen haben. Ein Sprecher der WAZ: "Es gibt keinerlei Pläne, ` Krone` oder `Kurier` zu verkaufen." Günther Grotkamp, der Eheman von Petra Grotkamp und ehemaliger Geschäftsführer der WAZ-Mediengruppe hatte am Dienstag im Interview mit der hauseigenen " WAZ" erklärt, die Frage nach einem Verkauf der " Kronen Zeitung" "stellt sich uns nicht". "Wir sind mit unserer Beteiligung an der ` Krone` sehr zufrieden. Die ` Krone` ist eine der weltweit stärksten Zeitungsmarken überhaupt", so Grotkamp.