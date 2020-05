Wall Street Journal launcht WSJ Social

Die Verwendung der App führt über persönliche Facebook-Daten der Nutzer. Zeitungsinhalte, die geteilt und empfohlen werden sollen, werden um individuelle Beiträge erweitert und allen App-Nutzern zur Verfügung gestellt. In WSJ Social ist auch der weiter entwickelte Facebook-Newsfeed integriert. Damit werden Beiträge von Community-Mitgliedern nach Relevanzkriterien wie Likes oder Kontakten gewichtet und angeordnet. Darüber hinaus werden an einfrige App-Nutzern aktuellere Beiträge und News ausgeliefert als an weniger regelmäßige Besucher.



Diese Einführung unterstreicht die Strategie Facebooks die Medien-Integration voranzutreiben und sich als Medienplattform zu positionieren.