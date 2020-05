Wahrheit in der Werbung. Lügen in Focus-Gruppen.

intFocus-Gruppen gehören zum täglichen Brot in der Analyse-Arbeit der Markt- und Markenforschung. In diesen Runden geht es in der Regel sehr "turbulent" zu. Auf diese Dynamik einander fremder Teilnehmer setzt der frühere Ogilvy & Mather-Werbetexter John Kenney, der seinen ersten Roman, betitelt mit Truth in Advertising, veröffentlicht. Zur Bewerbung des Buches "fälschte" er gemeinsam mit einem Freund aus der Agentur eine Focus-Gruppe, deren Dramatisierung ziemlich nahe an der Realität sein dürfte: