Wagniskapital für Start-up indoo.rs

indoo.rs entwickelt eine, dem Vernehmen nach, "überlegene technische Lösung" für Indoor-Navigation. Und dieser Vorsprung lockte die Investoren, den Wagniskapital-Investor technet equity, den Business Angel Fonds SpeedInvest und das Technologiefinanzierungsunternehmen TechInvest, das dem CEO von Frequentis Hannes Bardach gehört an.



Werner Zahnt von SpeedInvest begründete die Investitionsentscheidung damit, dass indoo.rs "seit zwei Jahren beobachtet und begleitet würde", da das Unternehmen einen für Österreich außergewöhnlichen "weltweiten Technologie-Vorsprung" aufweise.



Auch bei Frequentis wird dieses Merkmal hervorgehoben und damit argumentiert, dass die indoo.rs-Technologie "einem ausgewählten Kundenkreis vorgeführt wurde" und in diesem Rahmen als "Cutting Edge Innovation" klassifiziert wurde.



Und da es sich bei dem Start-up um ein Unternehmen handle, ist auch ein Geschäftsmodell notwendig. indoo.rs vertreibt und vermarktet seine Technologie an App-Entwickler per Lizenzierung. Daraus ergibt sich ein "hoher Skalierungsfaktor, der uns interessiert", begründet Doris Agneter, Geschäftsführerin des Wagniskapital-Investors technet.