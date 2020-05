W24 verändert die Primetime

Freitags um 20:15 Uhr löst Mel Merio, die als neues "Sender-Gesicht" auftrit und somit Programm- und Marken-Images transportiert, die bisherige Koch-Schiene um diesen Zeit ab. Frau Merio bringt "Hausmasta" Peter Pansky - beide sind oben zu sehen - in die Sendung Mehr vom Leben mit Mel Merio mit. Beide empfangen in der 90-Minuten-Show Gäste. Gemeinsam sollen dann zugunsten der Zuschauer Tipps zu den Themenbereichen Ernährung, Wohlbefinden, Entspannung und Bewegung ausgetauscht werden. Die Sendung aus Mel Merios Wohnzimmer wird nach ihrer Erstausstrahlung zwei Mal wiederholt. Einmal sofort freitags nach Guten Abend Wien. Dort entfallen den, die jetzt noch ausgestrahlten Nachrichten. Einmal samstag um 18:05, was wiederum Auswirkungen auf das Talk-Format W24 Spezial haben wird.



Vor Mel Merios-Lebenspflege-Format wird das 15-Minuten-Format Strom der Erinnerungen zu sehen sein. Hierbei handelt es sich um einen temporären Programmteil der in der Zeit von 4. März bis 31. Juli von Montag bis Freitag von 20 bis 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Für dieses Format wurden Überlebende des Hitler-Holocaust interviewt, die im 15. Wiener Gemeindebezirk wohnten. Strom der Erinnerungen wird täglich zweimal wiederholt. Samstag und Sonntag werden alle Folgen einer Woche gebündelt gesendet.



Sonntag ab 19 Uhr, ohne Wiederholung, macht W24 Radio sichtbar. Denn da steht Österreich Musik Radio Wien live auf dem Programm.



Am Montag Abend - 20:45 Uhr - steht künftig Sport am Limit, ein 15-minütiges Magazin zur österreichischen Extrem-Sportszene, auf dem Programm. Darin inkludiert sind News aus der Fussball-Bundesliga. An diesem Sendeplatz war bislang Knöppels Sportlounge angesetzt. Möglicherweise rutscht diese Format auf 21 Uhr und ersetzt Sportplatz Schule. Nach den 30 Minuten in Knöppels Sportlounge würde dann ab 4. März Sport am Limit wiederholt.



Einen festen Platz im Montag-Programm bekommt der Verleger Christian Mucha und seine zehnminütigen Perspektiven auf und in die österreichischen Mediengesellschaft. Mucha am Montag wird am Sendetag zweimal wiederholt.



Keinen fixen Platz bekommt Science Talk mit Josef Broukal, der ja ein fester Bestandteil des W24-Mittwoch-Programms ist. Das 60-minütige Formate zu Forschung und Entwicklung wird anlaßbezogen Montag Abend um 22:45 gezeigt. Und nicht wiederholt.



Dienstag wird die Primetime richtig " Feicht". Nach Beim Feicht folgt um 20:45 Uhr Feicht on tour. Oliver Feicht castete dafür Co-Moderatorin-Kandidatinnen. Mit sechs auserwählten Damen geht er nun auf Tour und sie müssen quasi on Air beweisen, wie qualifiziert sie für den zu vergebenden Modertorinnen-Platz sind. Das Format wird nach seiner Erstausstrahlung viermal wiederholt.