W24 baut Stadt-Information aus

Wien

Nachrichten

W24 baut seineInformationsschiene zuaus. Der Stadt-Sender verdoppelt die Sendezeit des Info-FormatesGuten Abendvon dreißig auch sechzig Minuten. Die Kern-Sendezeit der Informationssendung, die seit Anfang Oktober auch aus einem neuen Studio kommt, ist von Montag bis Freitag von 18 bis 21 Uhr. Sie ist eine Mischung ausund Magazin, durchsetzt von Live-Einstiegen bei ausgewählten Stadtereignissen.

Die Nachrichten werden von Mona Müller und Gerhard Koller moderiert. Katharina Weinmann, die als Reporterin und Chefin-vom-Dienst für die Nachrichten der ProSiebenSat.1 Puls 4 Gruppe mitverantwortlich war und seit November 2013 die Leitung von Sonderprojekte bei W24 inne hatte, ist Sendungsleiterin von Guten Abend Wien.

Die Nachrichten-Schiene bei W24 beginnt um 6 Uhr morgen mit Guten Morgen Wien. Der Sender liefert über den Sendetag verteilt stündlich Nachrichten.

Mit Studiogästen, Hintergrund- und Vor-Ort-Berichterstattung will das Stadt-Fernsehen seine Augen und Ohren so nahe als möglich auf die Informationsbedürfnisse und -nachfrage der in Wien lebenden Menschen legen.