VZ-Netzwerke sind aus der ÖWA raus

Austria9.at war das Portal zum TV-Programm Austria 9, der sich Anfang Juli 2012 in sixx Austria auflöste. Dieser Werbeträger sowie Schwangerschaft.at kamen über den Vermarkter adworx in die ÖWA.



Im Gegenzug bringt Fokus Kind Medien mit Babyforum.at ein Einzelangebot in die ÖWA Basic ein. Dieses Special-Interest-Portal generiert - um einen Vergleich anzustellen, der aber einzig auf den aktuellsten Nutzungszahlen der ÖWA Basic aufsetzt - mehr Visits und Unique Clients als die zuvor erwähnten VZ-Netzwerke. Babyforum.at bringt 37.234 Unique Clients und 64.064 Visits in die quantitative Online-Nutzungsmessung mit. Das Portfolio von Fokus Kind Medien dreht sich um Special-Interest-Werbeträger mit denen die Zielgruppe Eltern respektive Mütter erreicht werden.



Auf der Ebene der Qualifizierung der mobilen Internet-Nutzung stellt die ÖWA die Weichen zur Integration mobiler Werbeträger in die ÖWA Plus. Als Vorbereitung darauf wurde die mobile Messung und Ausweisung in der ÖWA Basic umgestellt. In weiterer Folge werden mobile Werbeträger im Rahmen eines Testlaufs für die ÖWA Plus erfaßt. Daraus resultiert wiederum der mittelfristige Plan, in dieser Reichweiten-Studie künftig zwischen stationärer, mobiler und gesamter Reichweiten von werbetragenden, digitalen Angebote zu differenzieren.



