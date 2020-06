Vox schickt Bogenschützen ins Rennen

Neues Montagsspektakel ab September bei Vox: Nicht mehr die Krimiserie „ CSI: NY“ wird vom 16. September an den Montagabend um 20.15 Uhr im Vox-Programm dominieren, sondern die Serie „Arrow“. Das Autoren- und Produzententrio Greg Berlanti („Green Lantern“), Marc Guggenheim („Flash Forward“) und Andrew Kreisberg („ The Vampire Diaries“) hat aus der Comicreihe „Green Arrow“ einen TV-tauglichen Helden geschaffen, der ganz ohne Superkräfte auskommt. Hingegen setzt er auf seine Willenskraft, seinen Geist und seinen gestählten Körper.

Tagsüber ist er der völlig unspektakuläre Oliver Queen, wohlhabender und entsprechend verwöhnter Sohn eines reichen Industriellen. Nachts wandelt er sich zu „Arrow“, einer Art Schatten, der mit Pfeil und Bogen Rache an den Menschen üben will, die in der Vergangenheit seiner Familie einen schweren Schlag versetzten.