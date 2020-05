Eine Überdosis Gabalier

144 Minuten dauert die „ Musikshow, die Grenzen sprengt“ bzw. die „Reise zu den Wurzeln des Volks-Rock’n’Roll" von und vor allem mit Andreas Gabalier. Dem Volks-Rock’n’Roller. Dem Einzigen übrigens. In der Steiermark, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und sowieso auf der ganzen Welt (TV-Quoten siehe unten).

Und so kommt er nach Füssen. In Lederhose, die pink-karierte Sonnenbrille auf der Nase, den geweihverzierten Mikrofonständer in der Hand und singt „A liad für di“. Im Hintergrund hüpfen „Madln“ in Dirndln und Lederjacken auf und ab, vor der Bühne - zumindest in der ersten Reihe - tanzen sich „ Zuckerpuppen“ in Dirndln - was auch sonst? - in Stimmung.

Weil es keinen Rock’n’Roll ohne Jukebox gibt, steht auch eine auf der Bühne. Bei dieser hat der junge Gabalier immer die G1 gedrückt, weil, da spielte sie dann Status Quo. Drum dürfen die Briten auch in Füssen rocken.

Vor fünf Jahren, erfährt man in einem Schwarzweiß-Einspieler, hat alles begonnen. Damals hatte der Gabalier noch keine Föhnwelle, noch kein Gel für sich entdeckt und wahrscheinlich noch keine Lederhose im Schrank. Dafür rennt er jeden Tag in „Rocky“-Manier den Grazer Schloßberg hinauf. Damals hat er auch beschlossen den „Volks-Rock’n’Roll“ in die Welt zu tragen und Jerry Lee Lewis zu treffen. Also eigentlich hat er das auf einem nebligen Berggipfel entschieden. Weil pathetischer fürs Fernsehen. Es folgt „Vergiss die Heimat nie“. Weil, es fehlt noch ein bisschen Pathos.