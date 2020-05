at // Unter Journale.at lassen sich 40 Jahre Ö1 Hörfunkjournale erschließen. Der ORF und die Österreichische Mediathek haben die 1967 eingeführten Nachrichtensendungen digitalisiert. Derzeit sind rund 5.000 Stunden Sendezeit online. Fokus liegt auf den einstündigen Mittagsjournalen. Mit 1. Oktober 1967 beginnt die Dokumentation. Die Jahre 1974/75 fehlen. Wieso, erklärt ORF-Hörfunkdirektor Willy Mitsche am kommenden Mittwoch in Wien. atmedia.at