Vol.at, digitales Taschenmesser der Vorarlberger

Diese Zuneigung lässt sich wiederum mit dem Koeffizienten 1,8 Aufrufe der Startseite oder im Schnitt 183.871 Visits und 331.000 PageImpressions pro Tag im Oktober beziffern. In diesem Zeitraum generierte Vol.at, laut ÖWA Basic, 85,2 Prozent seiner quantitativen Nutzung im Ländle, einem Medienmarkt mit einer Maximal-Reichweite von 372.000 Menschen.



Die Startseite von Vol.at wird von Beginn an von Russmedia als " Vorarlbergs Startseite ins Internet" positioniert und als "Meine Startseite" kommunikativ an die Nutzer im Bundesland übereignet. Dort bekommen die Leser, wie Gerold Riedmann, Geschäftsführer Russmedia digital skizziert, "bis zu 200 Artikel pro Tag, die überwiegend chronologisch sortiert sind". Daher, fügt er hinzu, "wissen unsere User genau, welche Artikel sie bereits kennen und welche neu sind". Diese Kenntnis gepaart mit einem Medien-Erleben, das Riedmann "Livecharakter" nennt, ist Garant für die Bindung und die unablässige Rückkehr der Vol.at-Nutzer auf die Startseite und das Portal.



Um diese Startseiten-Nutzung auf der Größen-Ebene in einen anderen Bezugsrahmen zu stellen, zieht Riedmann den indirekten Mitbewerb in Deutschland heran. "Mit 10,3 Millionen Startseiten-Aufrufen im Oktober kommt Vol.at an die führenden deutschen Newsportale heran. Regionale Anbieter wie DerWesten.de oder Zeitungsportale aus Städten wie Berlin, München oder Hamburg lässt Vol.at weit hinter sich", resümiert Riedmann in diesem Vergleich.



Die wachstumsorientierte Optimierung des Portals erfolgt auf der Service-Ebene schildert der Russmedia digital-Geschäftsführer. Verkehrsnachrichten, Tankstellenpreise, Unwetter-Warnungen, Autobahn-Kameras, Bus-Fahrpläne, etc. liefern und sind die Inhalte, die Vol.at, schließt Riedmann, "so nützlich machen wie ein digitales Taschenmesser".



