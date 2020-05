Voestalpine Stahl gewinnt Fleggy

atIm Rahmen der in Salzburg vergebenen European Change Communication Awards siegten voestalpine Stahl und Reichl und Partner in der Kategorie "Strategy medium" mit der konzern-internen Kampagen Wir sind Division. "Diese Kampagne richtet sich an Top-Manager genauso wie an Arbeiter und begleitete deren Weg vom Einzelkämpfertum zum Divisionsdenken", skizziert Helmut Raml, Geschäftsführer und Projektleiter der Agentur.