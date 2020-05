Virtual Minds beteiligt sich an Batch Media

deVirtual Minds, die Medien-Holding die hinter Adition und der Advertising Alliance steht, dehnt ihr Beteiligungsportfolio aus. Das Unternehmen erwarb 30 Prozent der Gesellschaftsanteile am, in Berlin ansässigen Adverification-Spezialisten Batch Media. Grund dieser Beteiligung ist die erfolgende Integration der Batch Media-Technologie Firsttag in den Adition-Adserver.