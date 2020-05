Vimeo führt Pay-to-View ein

Die sechs Filme - Sons of the Clouds, ein Menschrechtsprojekt des Schauspielers Javier Bardem; We Are Legion: The Story of Hacktivists, Dokumentarfilm zur Hackergruppe Anonymus; die Künstler-Doku Beauty is Embarrassing; der Action-Sports-Film Sunny; der von Teton Gravity Research gemachte Snowboard-Film Jeremy Jones Further und die Verfilmung des letzten Konzerts von LCD Soundsystem Shut Up and Play the Hits - dienen Vimeo auch zur Demonstration der Feature, die auf die Nutzer mit dem Pay-to-View-Service zukommen.



Zahlende Vimeo-Nutzer bekommen künftig die bezogenen Inhalte zur Nutzung via Apple TV, Samsung TV, iPad und weitere Endgeräte in Full-HD-Qualität geliefert.



Film- und Videoschaffenden wird hinter Pay-to-View ein Vertriebs- und Vermarktungsprodukt bereitgestellt, bei dem sie über Preisgestaltung, Mietdauer, Vertriebsort und Bonusmaterial-Angebot selbständig verfügen können.



Mehr oder weniger als Auftakt der Inhalte-Monetarisierung versieht Vimeo das Bewegtbild-Angebot mit Tip Jar, einer freiwilligen Möglichkeit, mit Micropayments die Leistungen von Content-Schaffenden abzugelten.



Pay-to-View ist Vimeo-Pro-Abonnenten ab 2013 zugänglich.



