Vienna International Hotels harmonisieren Markenauftritt

at, intMit einem weiter entwickelten und homogenisierten Marken-Design geht die Vienna International Hotels-Gruppe in das Wirtschaftsjahr 2013. Für das Redesign, das zum Markentransfer von Hotels in neun europäischen Märkten dient, ist identum verantwortlich. Die Aufgabe der Agentur war es, mit der Erneuerung des optischen Erscheinungsbild die Wahrnehmung der Auftraggeber-Marke zeitgenössischen Eigen- und Marktansprüchen anzupassen und in Zielgruppen eine Emotionalisierung zu erreichen, die in späterer Folge konvertieren soll.