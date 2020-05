Vice beliefert ZDF mit Reportagen

deZDFkultur, öffentlich-rechtlicher Spartensender mit dem Ziel Hoch- und Popkultur zu verbinden, integriert Vice-Reportagen in sein Programm. Künftig liefert der Sender das Format The Vice Reports. In dessen erster Ausgabe können sich Zuschauer ein Bild über europäische Jugendliche machen, die in Ermangelung von Zukunftsperspektiven im eigenen Land auf die Strasse gehen. Entweder weil sie auswandern oder weil sie sich mittels Demos und Protesten Zukunft erkämpfen wollen.