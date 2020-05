Versicherungsmakler sind keine Fach-Chinesen

Mit den fünf 30-Sekunden-Spots will die Fachgruppe erreichen, dass die Bevölkerung in Wien die Berufsgruppe mit ihrer Beratungstätigkeit positiv annimmt und im Falle zu klärender, komplexer Versicherungstexte zu Rate zieht.



Ein Auslöser für die Kampagne sind die in Studien belegten Schwierigkeiten von Menschen mit komplexen Texten. Andererseits ließ sich die Fachgruppe Versicherungsmakler 2010 von der Fachhochschule Wien bescheinigen, dass "85 Prozent" der Makler-Kunden "sehr zufrieden oder zufrieden" sind.

Credits:

Auftraggeber: Fachgruppe Versicherungsmakler Wirtschaftskammer Wien; Obmann: Rudolf Mittendorfer;



Agentur: Opinion Leaders Network; CEO: Paul Leitenmüller; Regie: Georg Lahninger/ ORF Wien; Kamera: Werner Veits.



atmedia.at