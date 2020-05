Verlagsgruppe News bestellt Hanck in die Geschäftsführung

Darüber hinaus ist sie derzeit Leiterin der Anzeigen-Cooperation Nordrhein und Projektleiterin, des seit Mitte Jänner operativ tätigen Medienhaus Deutschland, einem Vermarktungszusammenschluß von acht deutschen Tageszeitungsverlagen und Vermarktern.



Hanck gilt als Vermarktungsexpertin. Sie war von 2001 bis 2002 Anzeigenleiterin der Magazine News und Woman. Danach war sie für Motor Presse Stuttgart und Hubert Burda Media tätig.



Axel Bogocz, Haupt-Geschäftsführer und Herausgeber der Verlagsgruppe News, erklärt, er "gewinn mit Hack eine ausgewiesene Print-Expertin, die durch ihre langen Erfahrungen in der Vermarktung von Zeitschriften und Tageszeitungen in Deutschland und Österreich für die neuen Herausforderungen in unserem Hause bestens vorbereitet ist".



atmedia.at