Verkauftes Kind

at // Heinrich Schuster hat nicht nur aus persönlichen Gründen seinen 50-Prozent-Anteil an der Epamedia an Medicur verkauft. "Um die weitere Expansion der Epamedia sicherzustellen, sind finanzielle Investitionen nötig. Diese könnte ich als Privatperson nicht mittragen. Und da ich in meinem eigenen Unternehmen keine Minderheitsposition einnehmen möchte, habe ich mich dazu entschlossen, meine Anteile an die Medicur-Holding zu verkaufen...", erklärt Schuster im Wirtschaftsblatt-Interview.