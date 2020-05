Verband Österreichischer Zeitungen hat gewählt

atHans Gasser wurde in seiner Funktion als Präsident des Verbandes bestätigt und bestimmt, dessen Banner eine weitere Funktionsperiode voranzutragen. In das an seiner Seite agierende Vizepräsidenten-Trio wurde erstmals Eugen Russ gewählt. Gasser nutzte die Wiederwahl um die Kürzung der Presseförderung zu kritisieren und eine Erhöhung einzufordern, die ihm angesichts der 600 Millionen Euro, die der ORF aus dem Steuertopf bezieht, angemessen erscheint.