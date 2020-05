Vamp wählt Vorstand

Hengl ist als Supervisor in der Gewista tätig. In seinen Vorstandsagenden ist klar und deutlich das Spannungsfeld seines Aufgabenbereichs eingeschrieben. Er will sich, wie er sagt, für die Qualifizierung der Branchen-Mitarbeiter durch Aus- und Weiterbildung und den Ausbau entsprechender Know-how-Vermittlungsmaßnahmen einsetzen. Als langfristiges Ziel hat Hengl die Hebung des Ambient Media-Niveaus auf internationale Wertebene definiert.