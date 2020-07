Up to Eleven wird Investor

Up to Eleven wird auf diesem Wege sein mobiles Produkt- und Services-Portfolio ausbauen. Im Fokus der Investitionstätigkeit stehen, wie definiert ist, "junge technologie-orientierte Persönlichkeiten und Teams, die bereits konkrete Geschäftsideen im mobilen Umfeld haben und erfahrene Partner suchen".



Jürgen und Martin Pansy, die beiden Gründer von Up to Eleven, wollen rund um das Unternehmen eine, wie sie sagen, "digitale Gründer-Szene etablieren, die von Graz aus international erfolgreich ist". Mit den geförderten Talenten soll auch der Internationalisierungskurs des investierenden Unternehmens forciert werden.



Jürgen Pansy tritt als Hauptinvestor auf. An dem regionalen Investement beteiligen sich neben Martin Pansy auch die beiden Up to Eleven-Gesellschafter Rene Berger und Toto Wolff. Berger und Wolff gelten als versierte Investoren mit langjähriger Erfahrung im Private Equity-Bereich, die unter anderem die Venture Capital-Unternehmen march.fifteen und next march gründeten.