Unilever konsolidiert Omo-Etat bei Lowe

Lowe war bislang für Omo in 70 Prozent jener Märkte, in denen die Marke vertreten ist, verantwortlich. Abgesehen von Europa und Latein-Amerika. Nun bekam die Agentur auch den Account in diesen beiden Regionen.



Unilever argumentiert diese Bündelung des Etat bei einer Agentur als "Ergebnis der fortschreitenden Globalisierung der Marke und dem daraus resultierenden Bedürfnis Konsistenz im Marken-Auftritt durch alle Märkte hinweg zu garantieren".